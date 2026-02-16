La Generalitat xifra en un 6,2% el seguiment de la vaga mèdica i MC en el 39%

BARCELONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Salut de la Generalitat ha xifrat en un 6,2% el seguiment de la vaga mèdica convocada aquest dilluns per Metges de Catalunya (MC) i a nivell estatal per la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics, mentre que el sindicat l'eleva a un 39%.
Segons ha informat el departament, el seguiment al matí per part dels metges del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (Siscat) ha estat del 6,2%.
MC ha desglossat que el seguiment en l'atenció primària ha estat del 44% i en l'atenció hospitalària del 25%, mentre que per províncies lideren Girona (47%) i Barcelona (45%), seguit de Tarragona (24%) i Lleida (19%).