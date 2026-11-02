La Generalitat xifra en un 1,4% el seguiment aquest dilluns al matí de la vaga mèdica

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 2 nov. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Salut de la Generalitat ha xifrat en un 1,4% el seguiment aquest dilluns en el torn de matí de la vaga de facultatius convocada per Metges de Catalunya.
Ho ha dit en un comunicat amb dades provisionals del seguiment informat d'aquesta vaga per part dels metges dels centres del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (Siscat).
La vaga indefinida està convocada per Metges de Catalunya, que va mantenir les aturades a Catalunya malgrat la convocatòria d'eleccions generals.