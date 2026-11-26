David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat ha xifrat en un 11,69% de la plantilla convocada el seguiment aquest dijous fins a les 13.00 hores de la vaga docent a Catalunya.
Ho ha fet en un comunicat amb dades comunicades pel 59,05% dels centres amb personal cridat a la vaga, mentre que Ustec·Stes ha xifrat el seguiment en el 20% del personal.
Hi està convocat el personal docent, el laboral i tot el que presta serveis als centres educatius públics, l'estructura de la Conselleria, els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona.