La Generalitat xifra en un 0,8% el seguiment docent de la vaga per Palestina

BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació de la Generalitat ha xifrat en un 0,8% el seguiment de la vaga de personal convocada aquest divendres per CGT Ensenyament amb motiu de la intercepció de la Global Sumud Flotilla.
Són dades de les 13 hores a partir de la comunicació del 38,78% dels centres educatius, informa el departament en un comunicat.
Estudiants i professionals educatius han iniciat aquest divendres cap a les 13.10 hores una manifestació des de la plaça Universitat de Barcelona "contra l'imperialisme genocida" a Palestina.