La Generalitat vol premiar els cinemes que apostin més per pel·lícules doblades al català

BARCELONA, 23 juny (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat vol premiar aquells cinemes que apostin per pel·lícules doblades al català i recompensar les sales econòmicament per evitar que el sector relegui aquestes produccions a horaris poc atractius i per mantenir-les més temps a la cartellera.

En una entrevista a RAC1, el secretari general de Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Francesc Xavier Vila, ha assegurat aquest diumenge que la Generalitat està "intentant abordar" que hi hagi propietaris, cadenes i empreses que apostin pel cinema en català.

"Les ajudes s'han de concentrar en aquests exhibidors que aposten pel català i mirar la manera d'ajudar-los de manera específica", ha afirmat.