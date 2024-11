La Generalitat Valenciana eleva a 202 la xifra de morts per la dana a València

VALÈNCIA 1 nov. (EUROPA PRESS) -

El sisè recompte de morts causats per la dana a la província de València deixa 202 víctimes mortals, segons ha informat el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana.

Des d'última hora d'aquest dimarts es va activar el Procediment de Múltiples Víctimes, que fa els recomptes facilitats a través de la informació rebuda dels diferents cossos i forces de seguretat i emergències, segons ha detallat el CECOPI.

En aquest moment, i de manera provisional, la xifra de víctimes mortals ascendeix a 202 persones. Les autoritats continuen el procés d'aixecament i identificació de les víctimes.

L'Institut de Medicina Legal de València ha activat equips forenses perquè es desplacin als llocs afectats per la dana, que ha arrasat la província en les últimes hores, per fer els aixecaments dels cadàvers i les ressenyes pertinents.

Els jutges de guàrdia dels partits judicials afectats estan delegant aquests tràmits en els especialistes i les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia a la Comunitat Valenciana.

Aquest procés té en aquests moments la "màxima prioritat". Un cop recuperades i fets els aixecaments de les restes mortals, seran remeses a la Ciutat de la Justícia de València, on s'ha buidat i posat a disposició un soterrani complet de l'aparcament per rebre-les, com a pas previ a les autòpsies i els treballs encaminats a la identificació dels cossos.