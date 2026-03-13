La Generalitat va treballar amb més de 200 empreses per garantir l'ús del català el 2025

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 març (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Política de Lingüística de la Generalitat ha treballat amb més de 200 empreses, al llarg de l'últim any, per ampliar l'ús del català i garantir els drets lingüístics dels consumidors, informa en un comunicat d'aquest divendres.
El 2025 han incorporat el català als seus serveis les empreses de restauració Comess Grups, Dulzura Mía, Healthy Poké, La Andaluza, Oishii Ramen i la franquícia Subway, i també les marques d'automòbils Audi, Citroën, DS, Hyundai, Jaeco, Jaguar, Kia, MG Motors, Nissan, Omoda, Opel i Peugeot, que han publicat manuals d'instruccions en aquesta llengua.
Es preveu que ho facin, al llarg del 2026, Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo i Jeep, a més d'Ebro, que ja ho ha fet en els seus sistemes d'infoentreteniment.
Altres marques que han inclòs el català als seus serveis, ja siguin manuals, web o etiquetajes, són Apple (a iCloud), Asus, Prezi, Abercrombie & Fitch, Ecoalf, Hollister, Levi's, Natura i Parfois i pròximament Zeeman.
Així mateix, també l'han incorporat, o han anunciat que preveuen fer-ho, empreses com Ontime i Paack, Generali, Kutxabank, Revolut, eDreams i La Menorquina.