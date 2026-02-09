La Generalitat va destinar 1,5 milions des del 2022 per millorar l'accessibilitat de 127 biblioteques

BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -
Un total de 127 biblioteques públiques de Catalunya han realitzat millores en l'accessibilitat dels espais des de l'any 2022 gràcies a una inversió de més d'1,5 milions d'euros en subvencions atorgades pel Departament de Cultura de la Generalitat, informa en un comunicat aquest dilluns.
Aquestes actuacions, dins el programa Biblioteques Inclusives, han permès als ajuntaments dur a terme reformes en l'arquitectura dels edificis, actualitzar els fons documentals i adquirir material de suport per als usuaris.
De cara a la convocatòria per aquest any, aquesta compta amb un pressupost de 500.000 euros per finançar obres d'accessibilitat, com la instal·lació d'ascensors, rampes o l'adaptació de lavabos, a més de la compra de material com bucles magnètics per a persones amb dificultats auditives o lupes electròniques.