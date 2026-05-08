La Generalitat i la UOC signen un conveni per impulsar el Voluntariat per la Llengua

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat, mitjançant el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i la Universitat Oberta de Catalunya, han signat un conveni per impulsar el Voluntariat per la Llengua (VxL), que permetrà que els estudiants obtinguin crèdits si participen en aquest programa.
El conveni, signat pel conseller Francesc Xavier Vila i la rectora de la UOC, Àngels Fitó, vol regular la col·laboració entre totes dues institucions per impulsar el programa --de pràctica del català i parelles lingüístiques-- dins la comunitat de la UOC, informa el departament en un comunicat d'aquest divendres.
La iniciativa inclou estudiants, professorat, tutors, personal de recerca, personal de gestió, exalumnes i extreballadors; i la UOC reconeixerà la participació dels estudiants mitjançant crèdits, sempre que completin 10 sessions de conversa en català d'una hora amb la parella assignada.
L'acord s'inscriu en l'estratègia del CPNL de col·laborar amb institucions per "estendre l'ús del català en totes les esferes de la societat", i la UOC organitzarà activitats complementàries que promoguin la pràctica del català, la cohesió de la comunitats universitàries i el coneixement de l'entorn.
Amb aquest acord, el departament i el CPNL "continuen ampliant la presència del VxL en l'àmbit universitari i reforça les estratègies per fomentar l'ús del català en nous contextos i comunitats".