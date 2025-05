La Generalitat suprimeix la Dgaia i crea la Dgppia, que prioritzarà la prevenció i la protecció

La Dgppia operarà a partir del 3 de juny i no podrà contractar ni donar prestacions

BARCELONA, 26 maig (EUROPA PRESS) -

La consellera de Drets Socials de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha anunciat aquest dilluns que el Govern suprimeix la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia) per crear una nova direcció general més centrada en la protecció dels menors, la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència (Dgppia).

La Dgppia operarà a partir del 3 de juny i no podrà gestionar les prestacions econòmiques a joves extutelats ni concertar les places als centres de menors, ha explicat Martínez Bravo en una roda de premsa, després de les presumptes irregularitats i abusos sexuals a menors sota la tutela de la Dgaia.

Comptarà amb dues sotsdireccions: la de Protecció a la Infància i l'Adolescència Tutelada i Extutelada, i una nova de Prevenció i Atenció a la Infància i l'Adolescència; a més, incorporarà una Unitat de Seguiment d'Incidències i una Oficina de Control de Gestió, i l'Institut Català d'Acolliment i Adopció (ICAA) passarà a dependre de la nova Dgppia.

Martínez Bravo ha anunciat que el director general serà el fins ara director general de la Dgaia, Josep Muñoz, i la sots-directora general serà Ester Vallbona.

300 NOUS PROFESSIONALS

Fins al 2027 es preveu ampliar l'estructura amb 300 professionals més, tot i que Martínez Bravo no ha especificat quin serà exactament el pressupost de tota la reforma de l'estructura i de les noves contractacions.

La consellera ha dit que aquests canvis no volen impugnar la feina feta per la Dgaia, sinó obrir una nova etapa per a una protecció "més àgil i eficient" i prevenir les violacions de drets a infants i adolescents.

Ha afirmat que "hi ha hagut dificultats en la coordinació entre centres i territoris amb entitats i del món local", i també ha apuntat que la Dgaia s'ha centrat en el dia a dia i la urgència, sense mirada llarga i amb un excés d'externalitzacions, segons ella.

MODEL DE GESTIÓ

Les prestacions econòmiques de la Dgaia les passarà a gestionar la Direcció General de Prestacions Socials, per la qual cosa s'internalitza aquest servei --fins ara a càrrec d'entitats externes--, i la contractació de places anirà a càrrec de la Direcció General de Provisió de Serveis, que ja ho fa en àmbits de discapacitat i gent gran, si bé la gestió d'aquestes places continuarà a mans de la Dgppia.

Es crearà una nova Oficina de Control de la Gestió que reportarà directament al director general, que elaborarà un nou pla d'integritat, nous codis ètics i nous canals de denúncia i protecció, a més d'encarregar les auditories quan correspongui.

VIRATGE CAP A LA PROTECCIÓ

A més de la nova sotsdirecció de Prevenció i Atenció a la Infància i l'Adolescència, la Conselleria vol reforçar la prevenció mitjançant 243 places més per a professionals dels Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA) i un desplegament dels Sistemes d'Intervenció Socioeducativa (SIS), incrementant el nombre d'hores i línies d'intervenció.

S'elaborarà un pla d'acció per reformar i millorar les garanties legals dels menors durant el procés de desemparament, a desenvolupar durant els pròxims 2 mesos, a càrrec dels EAIA, els tècnics de la Dgppia, les entitats del tercer sector i de l'àmbit legal i la Conselleria de Justícia.

Es crearà una unitat de seguiment d'incidències i una àrea específica per a joves migrants sols, a més es treballarà en la prevenció d'abusos per les xarxes socials amb la col·laboració dels cossos de seguretat, amb l'objectiu d'avançar cap a la "desinstitucionalització"; en la mateixa línia, ja està en marxa des del novembre passat un pla per augmentar el nombre de famílies acollidores.

QUALITAT DE L'ATENCIÓ

La consellera ha anunciat un pla d'acció per la millorar la qualitat residencial, que inclou una revisió del model d'externalitzacions, l'equiparació salarial i la millora de les condicions laborals per evitar l'excessiva rotació de personal; en aquesta línia, la Conselleria ha encarregat un estudi que preveu fer públic a l'estiu per estudiar com avançar cap a l'equiparació de sous entre treballadors públics i privats.

A més a més, la Conselleria contempla internalitzacions en serveis com el control de prestacions, que passen a dependre de la Direcció General de Prestacions Socials, si bé Martínez Bravo ha recordat que les entitats fan una tasca "meravellosa" i que el plantejament del departament s'allunya d'ideologies i busca un enfocament pragmàtic.

S'elaborarà un pla de xoc amb els departaments d'Educació i Salut per reforçar els serveis específics de trastorns de conducta, es reforçaran les unitats d'Urgències i Seguiment de Casos i es crearà una unitat per seguir els joves extutelats en col·laboració amb Recerca i Universitats.

Martínez Bravo no ha volgut especificar quina inversió suposarà la implementació de totes aquestes mesures, però ha assegurat que destinaran "tots els recursos que calgui" per fer realitat el pla de transformació.