La Generalitat subvenciona 119 jocs de taula en català en 3 anys

CONSELLERIA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat ha subvencionat un total de 119 jocs de taula en català en 3 anys.
La primera i segona convocatòria van permetre publicar 39 i 22 jocs, respectivament, entre els quals 'Twilight Struggle', 'Magic Maze', 'La Falla Calavera' i 'Micro Macro ciutat del crim', informa la Conselleria en un comunicat d'aquest dimecres.
La tercera convocatòria permetrà l'edició de 58 nous jocs durant el 2026, entre els quals 'Me flipa lo Delta', 'Cròniques de la llum', 'Fist of Jesus', 'Everest Go!', 'Gangs of Kyoto' o 'Rescat Salvatge'.