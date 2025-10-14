La Generalitat subscriu un acord amb el British Council per promoure l'anglès en l'educació

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprovat subscriure un acord amb el British Council de Barcelona per promoure l'anglès en l'educació, i aquesta col·laboració amb la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat tindrà una durada de quatre anys.
S'organitzaran activitats formatives amb caràcter anual i planificades de manera conjunta per "donar resposta a les necessitats dels diferents col·lectius docents" i també es preveu reservar places per a cursos d'anglès i altres oferts pel British Council de Barcelona, informa el Govern aquest dimarts després del Consell Executiu.
Quant als alumnes, hi haurà activitats de difusió de la llengua i cultura anglesa i el British Council oferirà recursos pedagògics per als professors, com l'agenda cultural o la Teaching English Website amb recursos d'aula per nivells.