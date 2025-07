La Generalitat suavitza el confinament als municipis afectats per l'incendi de Paüls (Tarragona)

Els Bombers reconeixen preocupació pels vents d'aquesta nit

TARRAGONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha anunciat que els veïns dels quatre municipis confinats per l'incendi que s'està produint des de les 12.28 hores d'aquest dilluns a Paüls (Tarragona) podran sortir de casa encara que no del municipi.

En una compareixença, Parlon ha dit que s'actualitzarà l'ordre de confinament que afecta Paüls, Xerta, Alfara de Carles i Aldover (Tarragona) atès que les condicions han permès una desescalada.

Parlon ha afegit que quedin "bastants hores de treball" per poder estabilitzar l'incendi, en el qual treballen més de 200 bombers, i que s'estan destinant tots els recursos disponibles perquè el flanc esquerre no avanci.

500 HECTÀREES AFECTADES

El sotsdirector de Bombers de la Generalitat, David Borrell, ha afegit que les flames han arrasat una superfície de 500 hectàrees, que s'ha generat un pirocúmul molt ràpid i que el comportament és "menys agressiu" que a les 16.00 o 17.00 hores.

No obstant això, Borrell ha reconegut que els preocupa el vent que es preveu durant la nit i que "complicarà clarament l'extinció".

Aquesta situació no remetrà fins a les 14.00 o 15.00 hores del dimarts, per la qual cosa no es preveu que l'incendi pugui ser estabilitzat abans d'aquesta nit.

L'inspector cap d'Agents Rurals, Toni Mur, ha dit que les flames afectin sobretot massa forestal i que el 90% de l'afectació és dins del Parc Natural dels Ports.