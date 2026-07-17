La Generalitat s'incorpora al patronat de la Fundació Mas Miró (Tarragona)

JAUME BOLDÚ/FUNDACIÓ MAS MIRÓ
TARRAGONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat s'ha incorporat al patronat de la Fundació Mas Miró a través de la Direcció General de Patrimoni Cultural, ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant la seva visita institucional aquest divendres al Mas Miró de Mont-roig del Camp juntament amb la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
Illa ha subratllat la voluntat del Govern d'acompanyar el projecte de la Fundació Mas Miró: "No venim a dirigir, no venim a manar; venim a acompanyar, a donar suport, a posar diners i també a fer aportacions" perquè el projecte continuï creixent, informa la fundació en un comunicat.
La incorporació de la Direcció General de Patrimoni Cultural com a patró nat reforça el reconeixement institucional del Mas Miró i passa a formar part del nucli institucional juntament amb la Successió Miró, l'Ajuntament de Mont-roig, la Fundació Joan Miró de Barcelona, la Fundació Miró Mallorca i la Secretaria d'Estat de Turisme.
El president de la Fundació Mas Miró, Fran Morancho, ha celebrat la incorporació de la Generalitat al patronat, i ha assegurat que "el president i la consellera de Cultura siguin aquí representa un suport institucional molt significatiu", ja que és la primera visita d'un president de la Generalitat a la fundació.
La directora del Mas Miró, Cèlia del Diego, ha subratllat que la incorporació de la Generalitat al patronat és "un reconeixement del Mas Miró com a equipament cultural de país".