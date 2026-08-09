La Generalitat retransmetrà l'eclipsi solar total des de l'Observatori de l'Ebre (Tarragona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 9 ago. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat retransmetrà en directe l'eclipsi solar total d'aquest 12 d'agost des de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes (Tarragona), i ho farà a través del canal de YouTube de la Conselleria de Recerca i Universitats.
L'Observatori ha estat escollit com a escenari principal pel seu "valor científic i històric" i perquè és l'únic observatori situat a la franja de totalitat de l'eclipsi, informa el Departament en un comunicat aquest diumenge.
El centre va iniciar la seva activitat en 1904 per estudiar les relacions entre el Sol i la Terra i la seva presentació pública a la comunitat científica va tenir lloc el 30 d'agost de 1905, coincidint amb l'últim eclipsi solar total que es va poder observar des de Catalunya: 121 anys després, l'Observatori tornarà a viure una totalitat.
La retransmissió permetrà viure aquest fenomen astronòmic des de qualsevol punt de Catalunya i del món, i el directe es farà amb la col·laboració del Parc Astronòmic del Montsec i de l'Observatori de l'Ebre, "que aportaran la seva experiència científica i tècnica per oferir un seguiment rigorós i divulgatiu de les diferents fases de l'eclipsi".
La Generalitat també retransmetrà "íntegrament" la jornada institucional, científica i divulgativa organitzada en l'Observatori de l'Ebre, per la qual es preveu la participació de figures internacionals i nacionals destacades de l'astronomia, l'astrofísica i l'exploració espacial.
"GRAN OPORTUNITAT PER APROPAR LA CIÈNCIA"
Amb aquesta iniciativa, el Govern vol facilitar que tota la ciutadania pugui viure l'eclipsi, incloses les persones que no es puguin desplaçar fins a la franja de totalitat o a algun dels punts d'observació organitzats; a més, la retransmissió també permetrà seguir el fenomen si les condicions meteorològiques "dificulten l'observació directa des d'algunes zones del territori".
La consellera d'Investigació i Universitats, Núria Montserrat, ha destacat que l'eclipsi és una experiència que es vol compartir amb tota Catalunya, però "també és la culminació de molts mesos de treball, planificació i coordinació entre la Generalitat, la comunitat científica, els observatoris i els municipis".
"Hem volgut transformar un fenomen astronòmic únic en una gran oportunitat per apropar la ciència a la ciutadania, despertar noves vocacions i posar en valor el potencial del sistema català d'investigació", ha afirmat.
Montserrat ha remarcat la voluntat que l'eclipsi "deixi un llegat que vagi més enllà del 12 d'agost: més interès per la ciència, més participació ciutadana i una societat més conscient de la importància de la investigació per comprendre el món".
JORNADA CIENTÍFICA
La jornada organitzada pel Departament començarà a les 16 hores i reunirà figures de "referència internacional" com el premi Nobel de Física Didier Queloz; l'astronauta i metge de la NASA Ellen Baker; el primer astronauta espanyol a viatjar a l'espai i actual president d'Hispasat, Pedro Duque; el sotsdirector de l'Observatori Vaticà, Pavel Gabor; i la investigadora del NASA Goddard Space Flight Center Teresa Nieves-Chinchilla.
També participaran especialistes com el director del Parc Astronòmic del Montsec, Salvador J. Ribas; el responsable de cultura científica de l'Observatori de l'Ebre, Juan José Adobo, qui és "especialista en les relacions entre el Sol i la Terra", i l'astrofísic de l'Institut de Ciències de l'Espai (HISSI-CSIC) Ignasi Ribas, especialista en exoplanetes.
L'acte també inclourà el llançament de tres globus sonda per part del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), equipats amb una radiosonda per estudiar com la disminució sobtada de la radiació solar modifica la temperatura, humitat, pressió i vent a diferents altituds.
TOTALITAT
L'eclipsi començarà a les 19.36 hores i la fase de totalitat arribarà al sud de Catalunya al voltant de les 20.30: durant aproximadament un minut i mitjà, la Lluna cobrirà completament el disc solar i permetrà observar fenòmens que "només són visibles" durant un eclipsi total, com la corona solar i l'enfosquiment sobtat del cel.
La retransmissió específica de l'eclipsi començarà coincidint amb l'inici del fenomen i oferirà imatges en directe des de l'Observatori de l'Ebre per seguir les diferents fases, l'arribada de la totalitat i els moments posteriors a la reaparició del Sol.