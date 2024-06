La Generalitat reivindica en una campanya la diversitat LGTBI als pobles de Catalunya

BARCELONA, 25 juny (EUROPA PRESS) -

El Govern ha presentat la campanya 'Igual de diferents' per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull per l'Alliberament LGTBI+, que se celebra el 28 de juny, amb l'objectiu de reivindicar la diversitat LGTBI als pobles de Catalunya i que, "se sigui com se sigui i es vingui d'on es vingui, s'ha de poder viure lliurement".

'Igual de diferents' celebra la diversitat LGTBI+ de tot Catalunya, de tots els seus pobles i municipis, i reivindica "un país desacomplexadament orgullós de si mateix, on ningú no se n'hagi d'anar del seu lloc d'origen o de residència per viure plenament la seva orientació sexual o identitat de gènere", ha informat la Conselleria d'Igualtat i Feminismes aquest dimarts en un comunicat.

La campanya compta amb un anunci televisiu i es distribueix a través de les xarxes socials, a més de desplegar materials al transport públic.