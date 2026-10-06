La Generalitat reforça amb 160 places els equips de Política Lingüística i del CPNL

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha aprovat reforçar amb 160 places els equips de la Conselleria de Política Lingüística i del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) per "fer front a un volum més gran d'actuacions", informa aquest dimarts el Govern després del Consell Executiu.
Per assumir les polítiques, el departament ampliarà la plantilla amb 60 places, que permetran consolidar l'estructura de la nova conselleria i augmentar la capacitat de planificació, gestió, coordinació i avaluació de les polítiques lingüístiques, impulsar el català en l'àmbit digital i dotar el departament de serveis jurídics, administratius, econòmics i tecnològics.
El CPNL incorporarà 100 places per ampliar la seva capacitat docent i organitzativa, respondre a les necessitats de formació i acreditació i estar preparat per a l'increment de necessitats que es pot derivar del procés de regularització extraordinària.