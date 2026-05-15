La Generalitat reclama 791.000 euros pels béns de Sixena (Osca) traslladats el 2017

El MNAC activa la reclamació per les peces que va adquirir el 1994
BARCELONA, 15 maig (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Cultura de la Generalitat ha requerit en una reclamació extrajudicial prop de 791.000 euros pels béns de Sixena (Osca) que es van traslladar a Aragó el 2017: un total de 420.317,82 euros per les compravendes realitzades el 1983 i 1992 i de 370.801,65 euros per la conservació i restauració d'aquestes obres mentre van estar dipositades al Museu de Lleida.
Segons l'escrit, al qual ha tingut accés Europa Press, s'ha presentat una reclamació extrajudicial al Govern aragonès, a l'Ajuntament de Vilanova de Sixena, al bisbat de Barbastre-Monzó, a l'Ordre de Malta i a l'Ordre de Sant Joan per la formalització dels contractes de compravenda de les obres provinents de Sixena --contractes de 28 de gener del 1983 i de 17 de desembre del 1992-- i la seva conservació, a més de l'obertura d'una "activitat negociadora de bona fe".
En l'escrit, la Generalitat recorda que mitjançant aquests contractes va adquirir 56 obres artístiques, de les quals 44 es van dipositar al Museu de Lleida --a principis dels 70 l'Ordre de Sant Joan va dipositar voluntàriament les obres en aquest museu i la diòcesi de Lleida en va passar a ser el posseïdor en concepte de dipositari-- i 12 al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), i a partir del 1999 van ser adscrites i traslladades al Museu de Lleida.
Aquests contractes van ser declarats nuls pel jutjat d'instrucció 1 d'Osca el 2015 i les obres van deixar d'estar dipositades al Museu de Lleida i van ser traslladades a Aragó el desembre del 2017.
En l'escrit, la Generalitat sosté que el requeriment té per objecte iniciar una via per trobar una solució extrajudicial, obrint un procés de negociació directa entre les parts, sense perjudici d'acudir, de comú acord, a altres mitjans de solució de controvèrsies legalment previstos, i sense el termini establert no s'ha complert el requeriment d'exercir les accions legals pertinents.
MNAC
Per la seva banda, el MNAC també ha sol·licitat l'inici d'una "negociació de bona fe" en relació amb les conseqüències econòmiques derivades de la nul·litat de certs contractes de compravenda.
Ha dit que, un cop declarada la nul·litat del contracte de compravenda de juny del 1994, el museu té dret a la devolució del preu que va pagar per la compra dels béns adquirits i l'abonament de les despeses incorregudes en el manteniment i conservació d'aquests béns mentre van estar en possessió del museu.
El MNAC ha enviat diversos burofaxos, als quals ha tingut accés Europa Press, al bisbat de Barbastre-Monzó, a la Sobirana Ordre de Malta, a l'Ordre de Sant Joan de Santa Maria de Sixena i a la monja Virgina Calatayud Aleixandre per sol·licitar aquesta negociació.