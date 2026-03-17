La Generalitat publica les notes de tall dels cicles mitjans i superiors d'FP

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y FP
BARCELONA 17 març (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació i Formació Professional de la Generalitat ha publicat les notes de tall dels cicles formatius de grau mitjà i superior de l'any passat, que serveixen d'orientació per als alumnes que es vulguin preinscriure a la formació professional (FP) de cara a l'any que ve.
El cercador, impulsat fa un any per la Conselleria, permet filtrar per via d'accés i prioritat, territori, cicle, torn i centre d'FP, informa el Departament en un comunicat d'aquest dimarts.
La Generalitat espera que la mesura serveixi, també, als orientadors dels centres educatius per assessorar i acompanyar els alumnes i famílies.