La Generalitat preveu l'aïllament a casa per als espanyols del creuer del brot

Creu que "el més probable" és que continuïn sense desenvolupar símptomes
BARCELONA, 6 maig (EUROPA PRESS) -
El secretari de Salut Pública de Catalunya, Esteve Fernández, ha explicat aquest dimecres que "el més probable" és que els viatgers espanyols, entre els quals 5 catalans, que viatgen al creuer on s'ha produït un brot d'hantavirus continuïn sense desenvolupar símptomes i, en aquest cas, que hagin de fer aïllament domiciliari en tornar a la Península.
En unes declaracions a la premsa, ha explicat que després del desembarcament previst a les Canàries se'ls farà una revisió mèdica, i que en el "95-99%" dels escenaris que contemplen no tindrien símptomes, raó per la qual podrien tornar en un vol comercial amb mesures d'aïllament.
Si arribessin a desenvolupar símptomes, aleshores haurien de tornar a la Península amb un avió medicalitzat i fer quarantena a les unitats d'aïllament i tractament d'alt nivell (UATAN) dels hospitals que en tinguin, en el cas de Catalunya, l'Hospital Clínic de Barcelona.
En qualsevol cas, Salut Pública durà a terme una vigilància epidemiològica "intensa" de les persones del creuer, per veure si desenvolupen símptomes o estan incubant la malaltia.
Així mateix, encara s'ha de decidir, de manera coordinada entre el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (Ccaes), el Govern canari i les comunitats autònomes, el circuit assistencial que hauran de seguir els 14 espanyols, cosa que Fernández ha afirmat que passarà durant els "pròxims dies".
TRANSMISSIBLE ENTRE HUMANS
Fernández ha dit que no es tracta "d'una broma", però tampoc, molt probablement, d'una nova pandèmia, ja que l'hantavirus té una capacitat de transmissió reduïda --ja que és molt letal-- i no ha mutat.
La soca del creuer, segons ha confirmat l'Organització Mundial de la Salut (OMS) aquest dimecres, és transmissible d'humà a humà, però Fernández ha apuntat que ho és "molt menys" que la covid-19 o el xarampió.
Així mateix, ha assenyalat que la malaltia no pot ser asimptomàtica, si bé algunes persones el poden passar com si es tractés d'una grip --amb mal de cap, muscular i febre-- i en d'altres pot provocar hemorràgia pulmonar, que són els casos més greus.