La Generalitat presenta davant d'Europa el seu model d'atenció integrada social i sanitària

CONSELLERIA DE DERECHOS SOCIALES E INCLUSIÓN
BARCELONA 21 maig (EUROPA PRESS) -
Una delegació de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat ha presentat aquesta setmana el model català d'atenció integrada social i sanitària dins la 24a Conferència de Serveis Socials La Valletta (Malta).
Catalunya ha participat com a ponent en la sessió 'Achieving Integrated Long-Term Care for Better Outcomes', centrada en els nous models europeus d'atenció integrada de llarga durada, informa la Conselleria en un comunicat d'aquest dijous.
La delegació ha exposat l'estratègia del Govern per avançar "cap a un model coordinat entre els sistemes social i sanitari", amb l'objectiu de millorar l'atenció a les persones grans, les persones amb discapacitat i aquelles amb necessitats complexes de suport.