La Generalitat prepara un nou pla d'accés per al futur Campus de Salut de Girona

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
GIRONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Presidència de la Generalitat --juntament amb Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Salut i l'Ajuntament de Salt (Girona)-- està elaborant un nou document urbanístic per al futur Campus de Salut de la Regió Sanitària de Girona, que integrarà modificacions, correccions i ajustos, incloent-hi un nou pla d'accés.
La Generalitat treballa amb l'Ajuntament de Salt i l'empresa responsable de l'estudi de mobilitat per presentar les modificacions que donin resposta als requeriments del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, amb un informe que s'inclourà al text que el consistori té previst presentar, informa en un comunicat d'aquest dijous.
La Secretaria de Mobilitat i Infraestructures està elaborant el projecte del nou accés, inclòs dins les encomanes de gestió que va fer el Ministeri a la Generalitat, que no afectarà el desenvolupament del futur campus sanitari.
Malgrat les modificacions, es manté el calendari per a la posada en marxa de la construcció del nou Hospital Doctor Josep Trueta de Girona, informa la Generalitat en un comunicat d'aquest dijous.
Un jurat tècnic està treballant en l'anàlisi dels projectes presentats per seleccionar la proposta guanyadora, en la segona fase del procés de licitació, actualment a càrrec d'Infraestructures.cat.
Durant les pròximes setmanes s'adjudicarà la redacció del projecte, un cop valorats, i l'equip guanyador tindrà dos anys per redactar els projectes bàsic i executiu del complex.