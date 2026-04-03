La Generalitat ofereix un centenar de serveis de cures a nens i adolescents en Setmana Santa

BARCELONA 3 abr. (EUROPA PRESS) -
La conselleria d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat ha ofert un centenar de serveis de cures per a nens i adolescents durant el període de Setmana Santa en tota Catalunya, com a cangurs municipals, ludoteques i 'casals'.
En un comunicat del departament, expliquen que els serveis, que s'emmarquen en el Pla Corresponsables i que es presten a través d'ajuntaments i consells comarcals, ofereix alternatives de cura fora de l'horari escolar i en períodes no lectius "per facilitar la conciliació de la vida familiar, personal i laboral".
Així, ajuntaments i consells comarcals han organitzat una oferta d'activitats que inclouen serveis puntuals durant els dies festius i programes ja consolidats que amplien el seu horari o reforcen la seva activitat durant les vacances escolars.
El Ministeri d'Igualtat va impulsar en 2021 el Pla Corresponsables per avançar "cap a una distribució més justa de les responsabilitats de cura, alliberant temps per a famílies i, especialment, per a les dones", i també per posar en valor el treball de les cures i contribuir a la seva professionalització.
El departament d'Igualtat i Feminisme ha transferit més de 22 milions d'euros als ajuntaments de més de 200.000 habitants i als consells comarcals per desplegar aquest pla entre 2025 i 2026, i per primera vegada, la Generalitat cofinança el programa amb una aportació del 25% del pressupost total a Catalunya.
Entre 2021 i 2024, el pla va atendre a més de 700.000 nens i joves a través de 3.434 serveis.