La Generalitat obre el termini per sol·licitar ajuts per fomentar la llengua de signes catalana

BARCELONA 12 març (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat ha obert el termini per sol·licitar subvencions per al foment i la difusió de la llengua de signes catalana (LSC), i el període per presentar les sol·licituds acaba el 10 d'abril.

Aquesta línia d'ajuts promou iniciatives que fomentin l'ús de la llengua i la creació de continguts, i que augmentin el coneixement de la realitat de l'LSC, informa la conselleria en un comunicat aquest dimecres, en el qual assenyala que el 2024 va subvencionar 14 projectes.

El departament s'ha proposat com a línia de treball per a aquesta legislatura "millorar l'abast i les línies de formació en LSC", a més de potenciar la recerca i augmentar la difusió de l'LSC més enllà de la comunitat sorda o sordcega.