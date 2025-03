La Generalitat obre les subvencions per a projectes d'igualtat i feminisme per 17,8 milions

BARCELONA 12 març (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat ha publicat la convocatòria biennal de subvencions per a projectes en els àmbits d'igualtat i feminisme a executar durant el 2025 i 2026, que està dotada amb 17,8 milions d'euros.

La convocatòria ja s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) i els projectes es podran presentar entre el 13 de març i l'1 d'abril, informa el departament en un comunicat d'aquest dimecres.

Se subvencionaran "per primera vegada" accions per a la promoció de la coeducació, projectes per consolidar el teixit associatiu de dones i feminista o accions d'acompanyament i formació en padró municipal.

També es finançaran projectes de formació i divulgació relacionats amb la lluita contra els discursos d'odi i s'aplicarà un nou criteri de valoració general per a totes les línies que consisteix en l'ús del català i de llenguatge no discriminatori ni sexista en l'activitat subvencionada.

En la convocatòria s'incorporarà la possibilitat de fer actuacions de verificació durant els termes d'execució de les actuacions subvencionades.