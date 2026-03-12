La Generalitat obre la convocatòria de subvencions per a projectes socials del 2026

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 març (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat ha publicat la convocatòria de subvencions per a projectes i activitats socials del 2026, amb una dotació inicial de 25,14 milions d'euros que es preveu ampliar a 60 milions si s'aproven els pressupostos.
Les sol·licituds es podran presentar per via telemàtica des del 13 de març fins al 13 d'abril, informa la Conselleria en un comunicat d'aquest dijous.
Poden demanar les subvencions les entitats socials que treballin en àmbits com la inclusió social, l'atenció a la infància o l'adolescència en risc; la cura de persones amb dependència, discapacitat o amb problemàtiques socials derivades de malaltia mental, addiccions o altres malalties, i l'acció comunitària i l'oci educatiu, entre d'altres.
La convocatòria inclou 35 línies anuals d'ajuts i es calcula que permetrà finançar més de 1.000 accions impulsades per més de 600 entitats socials.
L'import d'aquest any se suma als 181,35 milions d'euros per finançar programes biennals.