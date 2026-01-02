La Generalitat obre una convocatòria d'ajudes per impulsar l'ús del català en l'empresa

BARCELONA 2 gen. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat ha obert la convocatòria de subvencions per fomentar l'ús "efectiu" del català en l'àmbit empresarial a Catalunya, informa en un comunicat aquest divendres.
La iniciativa es dirigeix a empreses i professionals i vol afavorir el "enfortiment estructural del català en l'empresa" amb l'elaboració i desplegament de plans lingüístics, amb una durada superior a un any.
També està pensada per "donar continuïtat i estabilitat" a les empreses que ja disposen d'un pla lingüístic vigent, facilitant el desenvolupament de noves actuacions, i l'ajuda es pot demanar fins al 26 de març.
Entre les actuacions que poden rebre suport s'inclouen les despeses d'elaboració i definició del pla lingüístic, així com les de coordinació, execució i avaluació del pla i de les accions que es prevegin.
També són subvencionables les despeses de traducció i correcció necessàries per incorporar el català en productes o serveis de l'empresa, i les despeses de localització --despeses per adaptar aquests productes i serveis al mercat català--, i l'ajuda cobreix les despeses d'elaboració de materials, accions de difusió i el foment del coneixement i l'ús del català dins de l'empresa.