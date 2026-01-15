La Generalitat obre el 20 de gener la inscripció per a les proves de català de tots els nivells

BARCELONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat obrirà el 20 de gener la inscripció per a les proves per obtenir els certificats de català en tots els nivells, informa en un comunicat d'aquest dijous.
Les inscripcions per a la primera convocatòria del nivell inicial (A1) i per a la convocatòria única dels nivells bàsic (A2), elemental (B1), intermedi (B2), suficiència (C1) i superior (C2) es duran a terme del 20 al 28 de gener.
La publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses serà el 5 de febrer, que es podrà esmenar fins al 19 de febrer, i la publicació de la llista definitiva serà el 5 de març.
El departament explica que les proves per a l'obtenció de certificats oficials de català s'inscriuen en les polítiques del Govern per "estendre l'ús del català i encaixen amb l'oferta de formació del Consorci per a la Normalització Lingüística i el curs en línia Parla.cat".
Enguany s'hi ha inclòs una doble convocatòria per obtenir el certificat del nivell A1, orientat a l'acolliment lingüístic, com preveu el Pacte Nacional per la Llengua, que fixa com a objectiu sumar 100.000 parlants nous de català cada any fins a finals del 2030.