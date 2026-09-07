La Generalitat modernitza el programa de gestió i documentació dels museus catalans

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 set. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat de Catalunya ha resolt la licitació del nou 'software' de documentació i gestió de les col·leccions dels museus de Catalunya, COELI.
El nou programa incorpora tecnologies "avançades" per facilitar la gestió i documentació de les col·leccions, permet compartir recursos i informació entre institucions, s'adapta a qualsevol dispositiu i suma funcions basades en intel·ligència artificial (IA), informa la Conselleria de Cultura de la Generalitat en un comunicat d'aquest dimarts.
La Generalitat assumirà, a partir d'ara, les despeses de manteniment i ús del sistema, la qual cosa representarà una "ajuda directa" als museus en la preservació, gestió i difusió del patrimoni que conserven.