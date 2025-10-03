La Generalitat lamenta el feminicidi d'una dona a mans del seu germà a Sant Joan Despí (Barcelona)

BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat ha lamentat el feminicidi d'una dona, que presumptament va ser assassinada dijous a mans del seu germà en un domicili de Sant Joan Despí (Barcelona), informa el Govern en un comunicat aquest divendres.
El departament ha expressat el seu "més sentit condol" a tot l'entorn de la dona, i també a tots els veïns de la localitat barcelonina.
Amb la confirmació d'aquest cas, ja són sis els feminicidis registrats a Catalunya des que va començar el 2025, corresponents a cinc dones assassinades per violència masclista i un per feminicidi vinculat.