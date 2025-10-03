Publicat 03/10/2025 16:22

La Generalitat lamenta el feminicidi d'una dona a mans del seu germà a Sant Joan Despí (Barcelona)

La Conselleria d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat ha lamentat el feminicidi d'una dona, que presumptament va ser assassinada dijous a mans del seu germà en un domicili de Sant Joan Despí (Barcelona), informa el Govern en un comunicat aquest divendres.

El departament ha expressat el seu "més sentit condol" a tot l'entorn de la dona, i també a tots els veïns de la localitat barcelonina.

Amb la confirmació d'aquest cas, ja són sis els feminicidis registrats a Catalunya des que va començar el 2025, corresponents a cinc dones assassinades per violència masclista i un per feminicidi vinculat.

