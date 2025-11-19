La Generalitat lamenta el feminicidi d'una dona a l'Hospitalet (Barcelona) aquest dimarts

BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat ha lamentat el feminicidi d'una dona d'edat avançada a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) aquest dimarts, i expressa el seu "més sentit condol" al seu entorn, informa en un comunicat.
La Guàrdia Urbana del municipi va detenir el fill de la dona, que va morir aquest dimarts a la matinada després de caure per una de les finestres de l'edifici on vivia.
Amb aquest, ja són 8 els feminicidis comesos a Catalunya aquest any, i des que es van començar a recollir dades oficials el 2012, hi ha hagut 156, dels quals 146 són dones i 10 corresponen a nens i joves assassinats en l'àmbit de les violències masclistes.