La Generalitat lamenta el feminicidi d'una dona de Barcelona

BARCELONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat ha lamentat el feminicidi d'una dona de Barcelona que s'ha produït aquest divendres, i ha volgut expressar el seu "més sentit condol" i escalf a l'entorn de la dona presumptament assassinada per violència masclista.
En un comunicat, assegura que, amb la confirmació d'aquest cas, es tracta del "primer feminicidi de 2026".
Des que es va començar a recollir dades oficials el 2012, hi ha hagut 160 feminicidis a Catalunya, dels quals 150 són dones i 10 corresponen a nens i adolescents assassinats en el marc de les violències masclistes.