La Generalitat lamenta el "feminicidi" al districte de Sant Martí de Barcelona

BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat ha lamentat el "feminicidi" d'una veïna del districte de Sant Martí de Barcelona que s'ha confirmat aquest divendres, i expressa el seu "més sentit condol" a l'entorn de la dona, informa en un comunicat.
Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte crim masclista a Barcelona després que una dona hagi mort aquest divendres a l'hospital, on estava ingressada després d'una agressió rebuda el passat 18 d'octubre per part de la seva parella.
Amb la confirmació d'aquest cas, el departament assegura que ja són 7 els feminicidis aquest any, corresponents a 6 dones per violència masclista i un feminicidi vinculat.
Des que es van començar a recollir dades oficials, el 2012, hi ha hagut 155 feminicidis a Catalunya, dels quals 145 són dones i 10 corresponen a infants i joves assassinats en el marc de les violències masclistes.
A més, el nombre de fills que s'han quedat orfes per la violència masclista és de 2 aquest 2025 i de gairebé uns 100 en l'última dècada.