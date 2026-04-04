La Generalitat inicia la renovació del Pla d'enfortiment del català a les universitats

La Conselleria d'Investigació i Universitats de la Generalitat ha iniciat la fase inicial de la renovació del Pla d'Enfortiment del català en el sistema universitari i de recerca de Catalunya (PAC) amb la confirmació dels diferents grups de treball i la creació d'un grup assessor d'experts que formen part de la comissió de seguiment del pla.
Creat el 2022, el pla havia assolit total o parcialment a la fi de 2024 un 79% de les metes fixades inicialment, i un any després, a la fi de 2025, aquest percentatge s'ha situat en un 83%, informa el departament aquest dissabte en un comunicat.
El passat 20 de febrer es va reunir la comissió de seguiment i va iniciar el procés d'actualització, un procés que està previst que acabi al desembre de 2026, quan es presentarà la versió actualitzada del PAC.
En aquesta fase inicial del procés d'actualització, el departament treballa en la renovació dels grups de treball que es van crear per recolzar el pla: en concret el grup de treball en docència, professorat i acolliment i el d'investigació i internacionalització.
Una vegada es renovin, està previst que aquests grups es reuneixin amb una periodicitat quinzenal entre els mesos d'abril i juny per valorar els indicadors i metes del pla i proposar nous o adaptar els actuals d'acord amb els canvis produïts en els últims anys.
La comissió de seguiment del pla també va acordar la creació d'un grup d'experts, format per sis acadèmics de diferents especialitats, que assessorarà al departament en la renovació del pla.