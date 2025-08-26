La Generalitat incrementa el finançament de jubilacions parcials de docents de la concertada

BARCELONA 26 ago. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprovat incrementar el finançament per part de la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat destinada a cobrir les jubilacions parcials dels docents de l'escola concertada que reben pagament delegat.
El 2022 es va aprovar la jubilació parcial del professorat dels centres concertats i el 2024 es va publicar un decret llei que introduïa l'obligació de contractar a temps complet a la persona de relleu que substituirà al docent titular una vegada es jubili totalment, informa la Generalitat després del Consell Executiu d'aquest dimarts.
Per reduir el cost derivat d'aquesta ampliació de plantilla i afavorir que el personal de centres concertats inclòs en el sistema de pagament delegat pugui accedir a la jubilació parcial, el Govern assumirà el finançament de les jubilacions parcials.