La Generalitat incorpora 'Verema' de Xavier Nogués a la Col·lecció Nacional

BARCELONA 17 abr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Cultura de la Generalitat ha adquirit l'obra 'Verema', de Xavier Nogués, per 20.000 euros, per incorporar-la a la Col·lecció Nacional de la Generalitat.
'Verema' formava part d'un conjunt de 3 plafons al·legòrics, pintats al tremp, que decoraven el menjador de la casa de la Garriga (Barcelona) de l'industrial i col·leccionista Lluís Plandiura, informa la Conselleria en un comunicat d'aquest divendres.
El conjunt mural presenta el "segell inconfusible" del noucentisme amb colors equilibrats, monocroms, amb tons sèpies però alhora autèntics i de formes serenes.
Xavier Nogués (1873-1941) està considerat "un dels artistes més singulars" del noucentisme, combinant la pintura mural i de cavallet i l'activitat com a il·lustrador sota el pseudònim 'Babel'.
Per la seva singularitat temàtica, 'Verema' "es podria destinar" al Vinseum, el Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, a Vilafranca del Penedès (Barcelona).