La Generalitat impulsa més de 500 hores de formació en igualtat i corresponsabilitat el 2025

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 des. (EUROPA PRESS) -
La Direcció general d'Equitat en els Treballs i Corresponsabilitat de la Conselleria d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat ha impulsat 513 hores de formació en igualtat i corresponsabilitat aquest 2025, ha informat el departament en un comunicat aquest dimarts.
Amb aquesta oferta formativa, el departament "fa un pas més" en l'acompanyament a les organitzacions perquè puguin incorporar de manera real i efectiva la perspectiva de gènere en el seu funcionament quotidià.
Les sessions, obertes a tots però especialment dirigides a equips directius, responsables de recursos humans, agents d'igualtat i representants sindicals, han abordat qüestions per "avançar cap a organitzacions més igualitàries".
Han tractat temes com l'elaboració i seguiment dels plans d'Igualtat i Feminisme fins a les polítiques de conciliació, el teletreball amb perspectiva de gènere i la desconnexió digital, per "oferir coneixement aplicable i eines pràctiques que ajudin a transformar la cultura i models organitzatius".
S'han fet 50 accions formatives i han participat 1.319 persones, de les quals un 53,4% han estat dones, un 46,3% homes i un 0,4% persones no binàries; i 8 de les sessions han estat d'introducció a la igualtat de gènere en l'àmbit laboral i les altres 42 han estat formacions especialitzades d'igualtat en el treball i reorganització de temps i corresponsabilitat.