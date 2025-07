La Generalitat impulsa una línia d'ajuts als ajuntaments per a cursos gratuïts de català

BARCELONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat ha obert una nova línia d'ajuts destinada a ajuntaments, consells comarcals i entitats per organitzar cursos gratuïts de català per a adults en el curs 2025-2026, informa aquest dijous el departament en un comunicat.

El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha assegurat que és una mesura per "garantir que tothom que visqui a Catalunya, sigui el municipi que sigui on resideixi, tingui l'oportunitat d'aprendre català".

"És una mesura pensada especialment per arribar als pobles i els barris que fins ara no tenien prou oferta informativa", ha destacat, i ha animat els ajuntaments, consells comarcals i entitats a fer ús d'aquesta ajuda.

La nova línia d'ajuts per organitzar cursos gratuïts de català s'adreça a ajuntaments i consells comarcals per a cursos a municipis de menys de 17.500 habitants i també a les entitats privades sense ànim de lucre amb seu a Catalunya per fer els cursos a qualsevol municipi.

Els cursos que se subvencionaran amb aquesta nova línia d'ajuts seran dels nivells A1 o A2, hauran de tenir una durada mínima de 45 hores i hauran de començar amb un mínim de 7 alumnes i un màxim de 25.

El termini per presentar sol·licituds serà del 23 de juliol al 30 d'octubre i els cursos es podran dur a terme entre setembre del 2025 i el 30 de juny del 2026.