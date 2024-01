La Generalitat impulsa una convocatòria per contractar joves en activitats d'investigació

BARCELONA, 4 gen. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Investigació i Universitats de la Generalitat obrirà el 15 de gener una nova convocatòria 'Investigo' que permetrà contractar joves de fins a 30 anys per a activitats d'investigació i innovació, ha informat en un comunicat aquest dijous.

Amb un pressupost de 2,3 milions d'euros, es tracta de la tercera convocatòria del programa, que compta amb un pressupost global de 53,7 milions d'euros i ja ha concedit 788 ajudes a 111 entitats i empreses del sistema català de coneixement.

Tenen com a objectiu finançar els costos laborals i salarials de persones de menys de 30 anys que estiguin aturades, i inscrites com a demandants de feina, i que "no hagin desenvolupat cap tipus d'activitat d'investigació en la mateixa entitat, empresa o grup d'empreses en el termini dels 6 mesos immediatament anteriors".

A més, s'estableix un màxim de 3 contractes per entitat i l'ajuda és de 33.108,92 euros per a cada incorporació de 12 mesos a temps complet.

Les ajudes es poden sol·licitar fins al 26 de gener i poden optar a elles organismes, centres i entitats d'investigació amb seu a Catalunya i també els que ja han obtingut ajudes en altres convocatòries del programa.