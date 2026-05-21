La Generalitat impulsa activitats amb motiu del Dia Europeu dels Parcs Naturals

BARCELONA 21 maig (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha organitzat un programa d'activitats per a tots els públics amb motiu del Dia Europeu dels Parcs Naturals, que se celebra el 24 de maig.
L'objectiu, amb el lema 'Connectats per la naturalesa' és donar a conèixer i promoure "la conservació de la biodiversitat i la connectivitat ecosistèmica", informa la Conselleria en un comunicat d'aquest dijous.
S'organitzaran fires i tallers, passejos i rutes d'observació de fauna i flora, entre d'altres, a parcs com el del Montgrí, el Cap de Creus, les Capçaleres del Ter, el Cadí-Moixeró, Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i el Delta de l'Ebre.