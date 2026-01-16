La Generalitat impulsa 350 cursos de català i 8.750 places amb una subvenció per als ens locals

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 gen. (EUROPA PRESS) -
La primera convocatòria de la subvenció de la Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat per a cursos de català als ajuntaments de menys de 17.500 habitants, consells comarcals i entitats sense ànim de lucre ha permès impulsar 350 cursos dels nivells A1 i A2 i més de 8.750 noves places.
Ho ha anunciat aquest divendres el conseller de Política Lingüística, F. Xavier Vila, que ha destacat que l'objectiu és "arribar als pobles i barris que fins ara no tenien prou oferta formativa" i dotar-los de recursos per garantir un acolliment lingüístic de qualitat, informa la Conselleria en un comunicat.
Vila ha destacat que la subvenció ajuda a fer un pas endavant en els "tres eixos clau" de l'ensenyament del català, que inclouen la capil·laritat territorial de l'oferta, la desestacionalització de la inscripció als cursos i la flexibilitat dels alumnes a l'hora de triar.
205 PARTICIPANTS
En la convocatòria hi han participat un total de 205 organismes: 105 de l'àmbit local --104 ajuntaments i 1 consell comarcal-- i 100 entitats socials, la qual cosa posiciona la línia com una "eina clau per ampliar l'aprenentatge del català fora de l'oferta reglada del Consorci per a la Normalització Lingüística".
Els cursos es distribueixen per més de 30 comarques, amb una forta presència a la demarcació de Barcelona i una concentració destacada a les comarques de l'Anoia, el Berguedà i Osona (Barcelona) i al Segrià (Lleida).
La línia de subvencions, convocada per primera vegada entre juny i octubre del 2025, i que inclou tot el curs 2025-26, s'emmarca en el Pla de xoc per a l'ensenyament de català a persones adultes aprovada pel Govern el març passat amb l'objectiu d'incrementar "de manera immediata" l'oferta de places per aprendre català.