La Generalitat garanteix el subministrament d'aigua a Sant Celoni i Castellví de la Marca (Barcelona)

BARCELONA, 14 maig (EUROPA PRESS) -

L'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) de la Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat ha dut a terme dues contractacions d'emergència per garantir el subministrament d'aigua als municipis de Castellví de la Marca i Sant Celoni (Barcelona).

En un comunicat, la Generalitat ha informat aquest dimarts que els dos municipis estan patint un "esgotament de recursos hídrics locals causat per la sequera" i que les contractacions, amb un import de 3,4 milions d'euros, s'inscriuen dins el marc d'excepcionalitat per la sequera hidrològica.

Les obres de connexió de Castellví de la Marca a la xarxa Ter-Llobregat han estat adjudicades a José Antonio Romero Polo, SAU, per 1,82 milions d'euros, mentre que la construcció d'una canonada per connectar Sant Celoni a la xarxa s'ha adjudicat als Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, per 64 milions.