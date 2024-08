La Generalitat garanteix que la situació epidemiològica per mpox està "sota control" a Catalunya

Al 2024 s'han confirmat un total de 48 casos, la meitat dels quals es van registrar al 2023



La Generalitat ha analitzat aquest dimarts un informe de la Conselleria de Salut que, mitjançant l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat), garanteix que la probabilitat de transmissió per mpox --conegut popularment com a verola del mico-- és molt baixa a Catalunya i que la situació epidemiològica està "sota control".

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha explicat aquest dimarts en una roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu que el Govern està realitzant un seguiment en coordinació amb el Govern central.

"Comptem amb les vacunes i es compta amb la determinació i amb la singularización dels grups de risc i vulnerables i, per tant, en aquests moments s'està fent un seguiment i es considera que està sota control", ha dit la consellera portaveu.

Segons l'acord de Govern aprovat aquest dimarts en el Consell Executiu, al 2024 s'han confirmat un total de 48 casos d'mpox a Catalunya, la meitat dels quals es van registrar al 2023: els últims casos notificats són de la setmana 29, del 14 al 20 de juliol.

L'Executiu català participa en les reunions sobre l'mpox de la Ponència d'Alertes i de la Comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat, juntament amb representants de totes les comunitats autònomes, per "revisar les actuacions per fer front a aquesta nova alerta".

VACUNACIÓ CONTRA MPOX

Des que es va iniciar la vacunació al 2022, a Catalunya s'han administrat més de 24.800 dosis de la vacuna contra l'mpox, disponible per a les persones incloses en les recomanacions, principalment totes aquelles persones amb relacions sexuals de risc.

Respecte al perfil de les persones afectades, la gran majoria són homes nascuts a l'Estat espanyol i que tenen entre 20 i 50 anys, informa el Govern en el mateix acord.

Així mateix, la Generalitat informa que la situació en el continent africà és molt diferent a causa de la dificultat per instaurar les actuacions preventives i de control de la infecció, i conclou: "Cal ressenyar que no hi ha vols directes des dels països més afectats cap a Catalunya, per la qual cosa el risc de rebre casos importats és baix".