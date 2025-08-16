La Generalitat fomenta la lectura i el coneixement del mitjà rural en colònies d'estiu

BARCELONA 16 ago. (EUROPA PRESS) -
El programa de colònies per a nens, nens i joves 'L'Estiu és teu' de la Generalitat de Catalunya ha incorporat aquest any dos programes per fomentar la lectura i donar a conèixer el sector primari.
Aquestes colònies és realitzen als albergs de la xarxa Xanascat i busquen promoure activitats lectores lúdiques durant les vacances en llocs d'oci, informa la Conselleria de Drets Socials en un comunicat aquest dissabte.
Per fomentar la lectura està previst distribuir les revistes 'Cavall Fort' i 'Tatano', repartir guies per ajudar als monitors a integrar la lectura a les activitats diàries, fer activitats transversals relacionades amb el teatre i la música i tallers amb il·lustradors.
Perquè els joves s'introdueixin al món rural i el sector primari, també estan previstes diverses activitats, com tallers d'elaboració de pa o extracció de llet.
A més, s'organitzen excursions per fer seguiment de la trashumancia d'animals als camps d'alta muntanya.