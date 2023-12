La Generalitat flexibilitzarà la restricció per sequera si es fa un "ús eficient" de l'aigua

BARCELONA, 20 des. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat ha informat que el sector agrari que justifiqui un "ús eficient" de l'aigua podrà flexibilitzar les restriccions contemplades en el Pla Especial de Sequera (PES).

En un comunicat aquest dimecres, el departament explica que els plans d'estalvi per a usos agraris, que ara són del 40% en fase d'excepcionalitat pel reg agrícola i del 30% per a usos ramaders, en cas d'entrar en fase d'emergència, seran del 80% per a l'agrícola i del 50% per als ramaders.

El Pla de Sequera estableix que aquelles persones que siguin titulars d'aprofitaments d'aigua per a usos que no siguin per al proveïment, per exemple l'agrari, han de reduir el consum en un percentatge establert en el PES, en funció de l'estat de sequera declarat a cada moment.

El PES també ofereix a aquests usuaris la possibilitat de flexibilitzar aquestes reduccions presentant un pla d'estalvi d'aigua en l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

Una vegada rebut aquest pla d'estalvi, l'ACA pot resoldre aplicar un percentatge de reducció inferior, una vegada analitzades les particularitats de cada ús i les diferents afectacions o interferències que es poguessin produir.