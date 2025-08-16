La Generalitat envia un avió AVA cap als incendis d'Orense

BARCELONA 16 ago. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Interior de la Generalitat ha enviat un avió de vigilància i atac 50.84 (AVA) de càrrega terrestre cap als incendis d'Orense, i ha sortit a les 7.47 de l'aeròdrom d'Òdena (Barcelona).
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera Núria Parlon han explicat, en dos missatges a X recollits per Europa Press, que l'objectiu de Bombers de la Generalitat és reforçar el dispositiu de mitjans aeris contra aquests incendis.
Illa ha afirmat que el Govern ajudarà "en tot allò que calgui per apagar els focs" a les autonomies afectades, i ha aprofitat per demanar màxima precaució i responsabilitat davant de l'elevat risc d'incendi forestal aquest cap de setmana.