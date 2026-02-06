La Generalitat destina 92 milions als ens locals per desplegar polítiques d'igualtat

Menor assegura que "és fruit d'un procés d'escolta amb el territori"
La Conselleria d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat ha aprovat amb l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) el nou acord marc 2026-2029, amb el qual es destinaran 92 milions d'euros als ens locals per al desplegament territorial de les polítiques d'igualtat.
Segons informa el departament aquest divendres en un comunicat, permetrà desplegar polítiques públiques d'erradicació de les violències masclistes, les polítiques LGTBI+, la igualtat i la no-discriminació, i també la lluita contra els discursos d'odi; i paral·lelament s'està treballant amb l'Ajuntament de Barcelona en un acord bilateral que es presentarà "pròximament".
L'acord implica que, "per primer cop", s'incorpora una línia específica de drets humans, no-discriminació i lluita contra els discursos d'odi, que amplia l'abast de les polítiques d'igualtat i millora la cobertura territorial, especialment als municipis petits.
La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha destacat que aquest acord "és fruit d'un procés d'escolta amb el territori" i que s'hi han incorporat les aportacions dels ens locals per tenir un acord que reforça els serveis, aporta estabilitat i s'adapta millor a les necessitats de cada municipi.
"Creiem en la proximitat com a element clau de les polítiques d'igualtat, perquè és des del món local des d'on es pot garantir una atenció més propera, més eficaç i ajustada a la realitat de les persones", afegeix.
La presidenta de l'ACM, Meritxell Budó, destaca que l'acord aporta estabilitat, finançament i planificació plurienal a aquestes polítiques; i el president de la FMC, David Bote, posa en valor que amb l'acord es garanteix l'execució de les polítiques del departament "amb més seguretat i continuïtat".