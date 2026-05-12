Publicat 12/05/2026 15:27

La Generalitat destina 53,4 milions a material d'implants endovasculars intracranials

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque
EUROPA PRESS

BARCELONA 12 maig (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha acordat licitar, des de la Conselleria de Salut i a través de l'Institut Català de la Salut (ICS), una licitació de material d'implants endovasculars intracranials per un valor aproximat de 53,4 milions d'euros.

La iniciativa respon a la necessitat d'assegurar el subministrament de dispositius essencials per tractar aneurismes cerebrals, malformacions arteriovenoses i altres lesions vasculars que poden tenir conseqüències neurològiques greus o mortals, informa el Govern en un comunicat posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.

Un dels principals avantatges d'aquests tractaments és el seu caràcter mínimament invasiu, que representa una alternativa "eficaç" a la cirurgia oberta tradicional.

L'enfocament redueix el risc quirúrgic, accelera la recuperació dels pacients i millora la precisió terapèutica, "especialment rellevant" en l'abordatge del sistema vascular cerebral.

La licitació inclou dispositius orientats a una "actuació precisa i segura" en lesions vasculars complexes, pròtesis i dispositius intracranials i sistemes per estabilitzar lesions, entre d'altres.

Contador

Contingut patrocinat