La Generalitat destina 4,7 milions a reparar els danys causats pel temporal Harry a Catalunya

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 març (EUROPA PRESS) -
El Govern ha destinat 4,7 milions d'euros a reparar els danys causats pel temporal Harry, que va afectar Catalunya entre el 18 i el 25 de gener d'aquest any, informa la Generalitat aquest dimarts en el document d'acords del Govern després del Consell Executiu.
Explica que, des del dia de després de l'episodi de pluges, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va dur a terme una sèrie d'inspeccions per comprovar sobre el terreny els danys causats per les "pluges intenses".
Mitjançant les resolucions del director de l'ACA del 19 i 20 de febrer, s'han aprovat les contractacions d'emergència de les obres i serveis, i es preveu fer unes 60 actuacions com retirar vegetació i redistribuir sediments, entre d'altres.
Les tasques també consistiran en treballs d'emergència en l'àmbit del sanejament de les aigües residuals (sistema de sanejament de Quart) i mesures per restituir les lleres dels trams fluvials afectats, com l'adequació i reparació dels dics.
S'actuarà a Serra de Daró, Fontanilles, Ullastret, Gualta, Peralada, Foixà, Pals, Bordils, Palau-sator, Palafrugell, Mont-ras, Caldes de Malavella, Cassà de la Selva, Verges, Salt i Pals, entre d'altres.