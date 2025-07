La Generalitat demana prudència a platges i piscines després de 22 ofegaments

16 han estat a platges, 3 a piscines i 3 més en aigües interiors

BARCELONA, 30 jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha demanat prudència a la ciutadania durant el bany a l'agost després dels 22 ofegaments a platges, piscines i aigües interiors des del començament de la campanya d'estiu el 15 de juny.

Des del juny han mort 16 persones a les platges --els 3 últims aquest dimarts a Cambrils i Salou (Tarragona)--- a més de 3 persones a piscines i 3 més en aigües interiors, informa el Govern aquest dimecres en un comunicat.

Aquestes dades són superiors a les xifres del mateix període del 2024, quan es van produir 11 morts a les platges, 4 a piscines i 3 en aigües interiors.

PLATGES

Les 16 víctimes mortals a les platges s'han produït a tot el litoral, però especialment a la Costa Central i la Costa Brava, i en molts casos a platges vigilades amb bandera verda, però també a zones no vigilades o fora de l'horari del servei de socorrisme.

El perfil més habitual és un home més gran de 65 anys que es banya sol, sovint amb malalties prèvies, i aquesta tendència ja es va observar en temporades anteriors, la qual cosa reforça la necessitat de centrar els missatges de prevenció en aquest col·lectiu.

A més a més, aquest any ja s'havien registrat 9 víctimes mortals abans de l'inici oficial de la campanya de bany (15 de juny), dada que posa de manifest que el risc d'ofegament va més enllà de la temporada alta.

PISCINES

Des del 15 de juny, 3 persones han mort ofegades a piscines i 15 han resultat ferides amb diferents graus de gravetat, 13 de les quals són infants, molts menors de 6 anys.

Els ofegaments han tingut lloc a piscines particulars, comunitàries, municipals i allotjaments turístics, i en molts casos, hi havia adults a prop, però sense supervisió directa i contínua.

AIGÜES INTERIORS

S'han registrat 3 víctimes mortals en aigües interiors, tots homes joves que es banyaven a zones no habilitades, com rius, basses i pantans, i el cas més greu va ser el doble ofegament al pantà de Camarasa (Lleida) el 22 de juliol.

Aquests espais tenen riscos afegits com corrents, profunditats sobtades, roques o dificultats per accedir-hi, i el Govern recorda que sovint no hi ha cobertura mòbil per avisar el telèfon d'emergències 112 en cas d'emergència.